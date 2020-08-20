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В Уфе бывшую воспитательницу приюта оштрафовали за унижение детей | видео

В Уфе бывшую воспитательницу приюта оштрафовали за унижение детей | видео

Уфа | 20 авг 2020 | 18:07

Сегодня, 20 августа, мировой суд в Калининском районе Уфы оштрафовал на 8 тысяч рублей бывшую сотрудницу уфимского приюта, которая унижала детей и выкладывала видео на свою страничку в Инстаграм.



Девушка признана виновной в преступлении, предусмотренном ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Все подробности, а также видео из зала суда смотрите в репортаже «Вестей» на телеканале «Россия-1» сегодня в выпуске в 21.05 по уфимскому времени. 

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Напомним, 24-летняя сотрудница уфимского приюта Адиля Нуруллина провоцировала детей бить друг друга, оскорбляла их и ругалась матом, все это она снимала на видео и публиковала в социальных сетях. Неравнодушные горожане привлекли внимание к видеороликам и потребовали привлечь сотрудницу приюта к ответственности. После проверки Минтруда девушку отстранили от работы. Позже Нуруллина извинилась и признала, что была неправа. 
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Источник: gtrk.tv
Фото: Следком РБ
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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