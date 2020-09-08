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Верховный суд Башкирии оставил в силе арест Рамили Саитовой, которая оскорбила армян в Уфе

Верховный суд Башкирии оставил в силе арест Рамили Саитовой, которая оскорбила армян в Уфе

Уфа | 08 сен 2020 | 21:22

Верховный суд оставил в силе арест активистки Рамили Саитовой, которая оскорбила армян в Уфе. Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в объединённой пресс-службе судов Республики Башкортостан.



Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу Рамили Саитовой на постановление судьи Кировского райсуда Уфы о назначении наказания за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

— Постановление суда первой инстанции от 2 сентября 2020 года оставлено без изменения, — сообщили в ведомстве
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Напомним, что в июле женщина выложила в одну из социальных сетей видео, на котором нелестно отзывалась об армянах, которые живут в Башкирии, и назвала их «оккупантами». После разбирательств был назначен суд.
— Я еду в каталажку, меня закрывают на 10 суток, может быть, вторая инстанция — Верховный суд республики — меня освободит раньше, чем через 10 суток. А так судья Кировского районного суда вынесла постановление о том, что я виновна, — ранее поделилась в своем блоге Саитова.
Ранее мы сообщали о том, что в Уфе арестовали активистку, оскорбившую армян.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Рамиля Саитова | Vk.com

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