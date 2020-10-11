Маньяк из Башкирии, насиловавший и убивавший старушек, получил 20 лет тюрьмы

| 11 окт 2020 | 18:21

Верховный суд Татарстана огласил приговор 51-летнему уроженцу Башкирии Иреку Ямалову, который нападал на пенсионерок в разных регионах страны. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».







В 2018 году мужчина вломился в квартиру 85-летней жительницы Мензелинска и забил женщину кирпичом до смерти. После этого Ямалов бесследно сбежал, как установили позже полицейские, в Нижегородскую область. Там он изнасиловал 78-летнюю женщину и избил ее гвоздодером. Пенсионерка смогла выжить и дала точное описание маньяка.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также убийца должен будет выплатить миллион рублей компенсации семье погибшей женщины.

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Фото: из открытых источников

Напомним, полиция начала разыскивать Ирека Ямалова в марте 2019 года. Тогда сообщалось, что мужчина был неоднократно судим за грабеж и изнасилование.