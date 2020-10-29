Житель Кармаскалинского района избил падчериц за то, что те не выключили свет в комнате

Кармаскалинский район | 29 окт 2020 | 12:13

В Кармаскалинском районе перед судом предстал 38-летний мужчина, который в порыве гнева напал с кулаками на падчериц возрастом 11 и пять лет.







Все случилось ночью в июле прошлого года. Пьяный мужчина разозлился, что дети не выключили свет в комнате, и решил их проучить, избив девочек. В итоге дети попали в больницу, а у одной из них врачи диагностировали перелом руки.

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По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, агрессивный сельчанин стал фигурантом дел об умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести. Суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине 3,2 года лишения свободы в колонии-поселении. Мать детей уже лишили родительских прав, а сестер передали под опеку их родственника.