В Башкирии под домашний арест отправили водителя из-за аварии в Салаватском районе

Салаватский район | 12 янв 2021 | 18:34

Суд в Салаватском районе избрал меру пресечения для водителя одного из автобусов, в ДТП с которыми погибли 3 детей. Напомним, жуткая авария произошла 10 января. Тогда столкнулись два пассажирских «Форд Транзит», следовавших по маршруту «Уфа - Большеустьикинское – Уфа» во встречном направлении.







На месте происшествия погибли 6-летний мальчик и 13-летняя девочка. Сегодня, 12 января, еще одна пострадавшая — 17-летняя пассажирка — скончалась в больнице.



В отношении одного из водителей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ст.264 УК РФ).

Суд отправил 36-летнего мужчину под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РБ. Согласно релизу, такое решение было принято с учетом отсутствия судимости, положительной характеристики и наличия трех малолетних детей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram