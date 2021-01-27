В Благовещенске вынесли приговор родителям, избивавшим собственного ребенка

Благовещенский район | 27 янв 2021 | 17:51

В Благовещенске вынесен приговор родителям за жестокое обращение с сыном. Супругам 31 и 29 лет было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние связано с жестоким обращением».







Напомним, поводом к этому послужило резонансное видео, снятое летом 2020 года. Избиение 8-летнего мальчика родителями попало в объектив камеры мобильного телефона. Очевидцы включили запись, когда услышали громкие крики. На видео женщина крепко сжимает запястье ребенка, мальчик пытается вырваться и плачет. Через минуту подходит мужчина и наносит сильный удар в живот. Правоохранители установили, что так жестоко наказать школьника решили собственные отец и мать.

По версии следствия, родители почти два года — с сентября 2018 года по июль 2020 года — систематически избивали сына, издеваясь над ним и физически, и морально, оскорбляли его матом и распивали в его присутствии алкоголь.



В июле 2020 года во дворе жилого дома г. Благовещенск взрослые нанесли 8-летнему сыну телесные повреждения на глазах у соседей. Инцидент попал на видео и стал причиной проверки семьи надзорными органами и следственным комитетом.



Подсудимые свою вину признали. Суд назначил отцу мальчика полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Мера наказания для матери – 240 часов обязательных работ.

- Следователем внесено представление в отдел МВД России по Благовещенскому району, администрацию Благовещенского района и в школу, где обучается ребенок — об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в целях усиления контроля за сотрудниками, ответственными за организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, — комментирует пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

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