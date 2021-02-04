В Бакалинском районе осудили мужчину ударившего школьника
Бакалинский район | 04 фев 2021 | 09:15
В Бакалинском районе Башкирии мировым судьёй вынесен приговор по уголовному делу. Дело было возбуждено в отношении 51-летнего местного жителя, который ударил несовершеннолетнего. Мировой судья признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Супруга обвиняемого работает в школе села Старокуручево преподавателем. И как-то поделилась с мужем рабочими проблемами — пожаловалась ему на плохое поведение ученика седьмого класса.
Муж, встретив в октябре 2020 года подростка на улице, решил заняться его воспитанием и ударил по переносице. Здоровью несовершеннолетнего был причинён легкий вред.
Обвиняемому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, приговор не вступил в законную силу.
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