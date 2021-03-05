Уфимский суд продлил арест общественнице Рамиле Саитовой

Кировский районный суд Уфы продлил арест общественнице Рамиле Саитовой. Она еще два месяца проведет под стражей. Такое решение было принято накануне, 4 марта.
Женщина была арестована 7 ноября по статье «призыв к экстремистской деятельности» (ст.280 УК РФ). В июле 2020 года Рамиля Саитова в своих соцсетях опубликовала видео, где она обращается к проходящим девушкам. Она спросила у них, почему в Башкирии стало так много армян.
По информации «Ъ», ролик прошел лингвистическую экспертизу, которая установила агрессию и провокацию в словах женщины. Тогда ее арестовали на 10 суток. После она потребовала покинуть представителей нации территорию Башкирии до 31 декабря.