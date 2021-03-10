Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Белокатайском районе отменили оправдательный приговор чиновнику

В Белокатайском районе отменили оправдательный приговор чиновнику

В Белокатайском районе отменили оправдательный приговор чиновнику

Белокатайский район | 10 мар 2021 | 16:09

Прокуратура Белокатайского района в Верховном суде РБ добилась отмены оправдательного приговора в отношении 51-летнего заместителя руководителя муниципалитета. Межрайонный суд не нашел в действиях чиновника злоупотребления должностными полномочиями и не привлек его к ответственности.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый велел своим сотрудникам выдать разрешение на строительство домов для сирот предпринимательнице, с которой у него были хорошие отношения. Позже 7 домов на 20 квартир были введены в эксплуатацию без технической проверки. После этого заместитель главы района подписал контракт на покупку домов на 18,8 млн рублей. Жилплощади были построены с явными нарушениями.


«Согласно заключению республиканской межведомственной комиссии, а также экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что чиновник приобрел еще 17 квартир на 15,7 млн рублей в аварийном доме, построенном  Фондом развития жилищного строительства республики.

Читайте также:

Житель Белокатайского района сгорел в доме, не услышав сигнал пожарного извещателя
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: