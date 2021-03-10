В Белокатайском районе отменили оправдательный приговор чиновнику

Белокатайский район | 10 мар 2021 | 16:09

Прокуратура Белокатайского района в Верховном суде РБ добилась отмены оправдательного приговора в отношении 51-летнего заместителя руководителя муниципалитета. Межрайонный суд не нашел в действиях чиновника злоупотребления должностными полномочиями и не привлек его к ответственности.







По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый велел своим сотрудникам выдать разрешение на строительство домов для сирот предпринимательнице, с которой у него были хорошие отношения. Позже 7 домов на 20 квартир были введены в эксплуатацию без технической проверки. После этого заместитель главы района подписал контракт на покупку домов на 18,8 млн рублей. Жилплощади были построены с явными нарушениями.





«Согласно заключению республиканской межведомственной комиссии, а также экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, возведенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан. При их строительстве вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, что привело к промерзанию конструкций и образованию плесени», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что чиновник приобрел еще 17 квартир на 15,7 млн рублей в аварийном доме, построенном Фондом развития жилищного строительства республики.