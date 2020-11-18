В Кармаскалинском районе осудили мужчину, убившего бывшую жену в детском саду

Кармаскалинский район | 16 апр 2021 | 15:19

Сегодня, 16 апреля, в Кармаскалинском районе суд приговорил к 12-ти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 47-летнего мужчину, который на территории детского сада зарезал свою бывшую жену. Его признали виновным в угрозе убийством и убийстве.







ЧП произошло в ноябре прошлого года – пьяный местный житель пришел в детский сад, где воспитательницей работала его жена. На почве ревности он несколько раз ударил ее ножом и попытался скрыться. Убийцу задержал учитель физкультуры местной школы, расположенной в одном здании с детским садом. События того дня зафиксировала уличная камера наблюдения. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.





- Кроме того, в сентябре 2020 года, обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшей, угрожал ей убийством, держа в руках нож. Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и попросил прощения у родственников потерпевшей, — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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Кроме того, суд взыскал миллион рублей с подсудимого в счет компенсации морального вреда родственникам погибшей.