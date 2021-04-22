Житель Иглинского района зарезал спящего возлюбленного своей дочери

Иглинский район | 22 апр 2021 | 11:30

Иглинский райсуд Республики Башкортостан огласил приговор 58-летнему местному жителю, который в сентябре 2020 года зарезал спящего сожителя собственной дочери.



Преступление случилось в селе Ключевское. Обвиняемый после совместного распития алкоголя поссорился с 29-летним молодым человеком дочери и затаил на того злобу. Когда гость заснул на кровати, мужчина взял со стола два ножа в руки и, подойдя к спящему, нанес удары в область спины. Потерпевший скончался на месте – лезвием была повреждена легочная артерия.







Суд приговорил убийцу к 9 годам заключения в исправительном учреждении строгого режима.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе спасли 8 человек, которые чуть не ушли под воду вместе с авто.





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