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Житель Иглинского района зарезал спящего возлюбленного своей дочери

Житель Иглинского района зарезал спящего возлюбленного своей дочери

Иглинский район | 22 апр 2021 | 11:30

Иглинский райсуд Республики Башкортостан огласил приговор 58-летнему местному жителю, который в сентябре 2020 года зарезал спящего сожителя собственной дочери.

Преступление случилось в селе Ключевское. Обвиняемый после совместного распития алкоголя поссорился с 29-летним молодым человеком дочери и затаил на того злобу. Когда гость заснул на кровати, мужчина взял со стола два ножа в руки и, подойдя к спящему, нанес удары в область спины. Потерпевший скончался на месте  – лезвием была повреждена легочная артерия.

Суд приговорил убийцу к 9 годам заключения в исправительном учреждении строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе спасли 8 человек, которые чуть не ушли под воду вместе с авто.

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