Путин предоставил силовикам доступ к телефонам россиян
14:36, 01 июл 2021
Президент России Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Теперь правоохранительные органы смогут получать такие данные сразу, как только поступит заявление о пропаже. Однако в течение 48 часов они должны либо получить разрешение суда на отслеживание данных, либо прекратить розыск. Также силовики смогут предоставлять полученные данные геолокации волонтерам, которые помогают в поисках.