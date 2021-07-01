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Путин предоставил силовикам доступ к телефонам россиян

Путин предоставил силовикам доступ к телефонам россиян

14:36, 01 июл 2021

Президент России Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Теперь правоохранительные органы смогут получать такие данные сразу, как только поступит заявление о пропаже. Однако в течение 48 часов они должны либо получить разрешение суда на отслеживание данных, либо прекратить розыск. Также силовики смогут предоставлять полученные данные геолокации волонтерам, которые помогают в поисках.

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Источник: ura.news

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