Путин предоставил силовикам доступ к телефонам россиян

14:36, 01 июл 2021

Президент России Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших. Об этом сообщается на портале правовой информации.







Теперь правоохранительные органы смогут получать такие данные сразу, как только поступит заявление о пропаже. Однако в течение 48 часов они должны либо получить разрешение суда на отслеживание данных, либо прекратить розыск. Также силовики смогут предоставлять полученные данные геолокации волонтерам, которые помогают в поисках.



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