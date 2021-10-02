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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый закон о налогах в республике

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый закон о налогах в республике

19:12, 02 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне подписал новый закон — о патентной системе налогообложения в республике. Неделей ранее его приняли депутаты Госсобрания.

В законе республике о патентной системе налогообложения появляются два новых вида деятельности со своими ставками. Под номером 86 вводится деятельность бань и душевых. Патент на год будет стоить 270 тысяч рублей. Под номеров 87 появится деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения. Налог будет меньше — 202 тысячи рублей в год.

Новая система налогообложения действует на правоотношения, которые возникли с начала года.

Патентная система налогообложения удобна тем, что предполагает уплату единого налога от потенциально оцененного дохода деятельности — в каждом регионе он может быть оценен по разному.

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Источник: news102.ru
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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