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В Башкирии пенсионерка занималась подделкой медицинских справок

В Башкирии пенсионерка занималась подделкой медицинских справок

10:52, 13 окт 2021

В Башкирии 63-летняя пенсионерка обвиняется в подделке медицинских справок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РБ.

Подозреваемой стала жительница города Октябрьского. Было установлено, что с 2019 по апрель 2021 года она изготавливала поддельные медицинские документы для людей, которые к ней обращались. За свою услугу женщина брала от 50 до 2 тыс. рублей. Бабушка призналась, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей, на пенсии она находилась несколько лет.

Из ее квартиры изъяли технику для изготовления различных справок, медицинских осмотров и других документов, а также печать, клише. Кроме того, правоохранители обнаружили справки, готовые к выдаче нескольким гражданам. Одни подделки предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений, другие для свидетельствовали о якобы пройденном медицинском осмотре. 

В настоящее время на женщину возбуждено уголовное дело, удалось доказать ее причастность к 16 фактам подделки официальных документов с целью сбыта. Сообщается, что пенсионерке грозит ограничение свободы на два года, или принудительные работы в течение двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или до двух лет лишения свободы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МВД России по РБ
Теги: Октябрьский криминал
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