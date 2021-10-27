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Верховный суд Башкирии рассмотрел иск жителей к Радию Хабирову

Верховный суд Башкирии рассмотрел иск жителей к Радию Хабирову

18:33, 27 окт 2021

В Верховном Суде Башкирии рассмотрено коллективное исковое заявление жителей республики к главе региона Радию Хабирову об оспаривании изменений в указе о повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Суд принял решение отказать в удовлетворении административного иска о том, чтобы признать недействующим 12-й пункт приложения №2 указа главы Башкирии, из которого следует, что жители республики могут получать услуги только при наличии справки о вакцинации или же документа о наличии противопоказаний. Решение суда не вступило в законную силу. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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