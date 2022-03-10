В Башкирии за нападение на полицейских осудили семью

11:30, 10 мар 2022

В Благовещенском районе осудили супругов. Их признали виновными в причинении вреда здоровью полицейских.







Суд установил, что в июле 2021 года два сотрудника пришли к дому подсудимых, чтобы узнать, где находится их ребенок. Однако во время разговора мужчина, будучи пьяным, вел себя агрессивно. Он начал травить на полицейских собаку породы «ротвейлер» и размахивать совковой лопатой.



В результате животное набросилось на старшего эксперта-криминалиста и прокусило ему правую кисть. Также жена подсудимого била руками участкового полицейского.





Супруги частично признали свою вину. Суд приговорил мужчину к 2 годам в исправительной колонии строгого режима, женщину к 1 году и 6 месяцам условно. Приговор в законную силу еще не вступил.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии директор фирмы лишился дорогой иномарки за долги по налогам.





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