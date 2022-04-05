В Башкирии мужчина жестоко убил мать троих детей

11:59, 05 апр 2022

В середине января в одном из домов Буздяка нашли тело женщины, вокруг него была лужа крови. Виновным в ее гибели оказался ее бывший муж.







По данным следствия, мужчина приехал в село, чтобы навестить экс-супругу. Во время разговора они поссорились. Обвиняемый выхватил нож, который принес с собой, и стал исступленно наносить им удары по телу женщины. От обильной кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает прокуратура Буздякского района.



Правоохранители насчитали на теле погибшей не менее 26 ранений. Известно, что у нее остались трое малолетних детей.



Свою вину злоумышленник полностью признал. Уголовное дело будет рассматриваться в Благоварском межрайонном суде.

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