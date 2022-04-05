Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии мужчина жестоко убил мать троих детей

В Башкирии мужчина жестоко убил мать троих детей

11:59, 05 апр 2022

В середине января в одном из домов Буздяка нашли тело женщины, вокруг него была лужа крови. Виновным в ее гибели оказался ее бывший муж.

По данным следствия, мужчина приехал в село, чтобы навестить экс-супругу. Во время разговора они поссорились. Обвиняемый выхватил нож, который принес с собой, и стал исступленно наносить им удары по телу женщины. От обильной кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает прокуратура Буздякского района.

Правоохранители насчитали на теле погибшей не менее 26 ранений. Известно, что у нее остались трое малолетних детей.

Свою вину злоумышленник полностью признал. Уголовное дело будет рассматриваться в Благоварском межрайонном суде.

Читайте также:

Житель Башкирии убил собственного сына и спрятал тело в выгребной яме
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Буздякский район происшествия криминал
Читайте также

Подробности убийства Оксаны Волковой в Бирском районе
Происшествия в Башкирии
Подробности убийства Оксаны Волковой в Бирском районе
В Татышлинском районе мужчина убил жену за то, что она не ночевала дома
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе мужчина убил жену за то, что она не ночевала дома
В Башкирии мужчина изнасиловал, а затем убил жительницу Белебея
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина изнасиловал, а затем убил жительницу Белебея
В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: