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Жительница Башкирии призналась в убийстве матери, мешавшей ей спать

Жительница Башкирии призналась в убийстве матери, мешавшей ей спать

13:59, 26 апр 2022

В Уфе за убийство матери будут судить 28-летнюю местную жительницу. Об этом 26 апреля сообщил Следственный комитет Башкирии.

Инцидент произошел вечером 15 февраля. Пьяная обвиняемая разозлилась, что 49-летняя мать мешала ей спать, взяла кухонный нож и ударила им ее в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. После содеянного девушка замыла следы крови и переодела мать, объяснив сожителю, что она скончалась от естественных причин. Затем злоумышленница вызвала «скорую» и озвучила медикам ту же версию смерти.


– Учитывая незначительный размер ранения, а также длительную болезнь потерпевшей, выяснить, что ее смерть наступила от обильного кровотечения в результате колото-резанного ранения удалось только в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, – передали в СК РБ.

Обвиняемая некоторое время продолжала отрицать свою вину в убийстве, а затем на допросе у следователя все-таки созналась. Уголовное дело против нее передано в суд.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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