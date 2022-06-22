Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии произошло кадровое изменение в руководстве ГИБДД

В Башкирии произошло кадровое изменение в руководстве ГИБДД

20:45, 22 июн 2022

Заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Башкирии назначили капитана полиции Руслана Заинтуллина. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом 22 июня сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Руслану Зинатуллину 43 года. Он родился в Уфе. В 2002 году окончил Уфимский юринститут МВД. Тогда же начал служить в Госавтоинспекции. Занимал должности инспектора ДПС отдельного батальона и заместителя командира роты. До нового назначения работал помощником командира батальона по технической части в группе материально-технического обеспечения.

Читайте также:

В Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции в одном из районов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
Читайте также

В столице Башкирии назначили нового начальника отдела ГИБДД
Общество в Башкирии
В столице Башкирии назначили нового начальника отдела ГИБДД
Владимира Севастьянова назначили начальником УГИБДД по Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Владимира Севастьянова назначили начальником УГИБДД по Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД
Человек и закон в Башкирии
В Благовещенском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД
В Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции в одном из районов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции в одном из районов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: