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В Кушнаренковском районе Башкирии осудили женщину, избивавшую своих троих маленьких сыновей

В Кушнаренковском районе Башкирии осудили женщину, избивавшую своих троих маленьких сыновей

11:42, 25 окт 2022

В Кушнаренковском районе Башкирии женщина, избивавшая своих детей, предстала перед судом. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.



Установлено, что с сентября 2021 года по март текущего женщина регулярно избивала ногами, руками и ремнем своих трех сыновей, самому младшему из которых четыре года (двум остальным семь и десять лет). Физическое насилие, как отмечается, сопровождалось матерными оскорблениями. Также она не чуралась распивать алкоголь в присутствии детей.

Женщину признали виновной в совершении преступления предусмотренного статьей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Обвиняемая свою вину признала. Кстати, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание двоих младших детей.


Жительницу Кушнаренковского района приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

– В настоящее время мальчики находятся у отцов, женщина лишена родительских прав, – сообщила республиканская прокуратура.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кушнаренковский район происшествия криминал
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