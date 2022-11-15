Участники СВО из Башкортостана смогут приобрести жилье по льготной цене

09:56, 15 ноя 2022

В Башкирии участники спецоперации смогут купить жилье по льготной цене. Соответствующий закон планируют принять депутаты Курултая.



Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев пояснил, что бойцов приравняют к категории граждан, которым предоставляется право приобретения жилья по цене ниже рыночной. В республике за это ответственен Фонд развития жилищного строительства. Приобрести жилье можно будет вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры.







Согласно документу, право купить жилье со скидкой получат те, кто принимает участие в СВО на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей, Украины. К ним относятся в том числе мобилизованные и члены их семей — жены или родители.

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