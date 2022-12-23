Обвиняемому в ДТП в Бакалинском районе Башкирии, где погибли 4 девушки, прокурор запросил 13 лет

11:24, 23 дек 2022

Обвиняемому в смертельном ДТП в Бакалинском районе прокурор запросил 13 лет. Напомним, четыре девушки, которых сбил 23-летний студент, погибли на месте происшествия.







Жуткое ДТП произошло утром 18 июля, когда подружки возвращались домой из кафе. Водитель Audi A5 был в стельку пьян и превысил скорость движения. Он выехал на встречную полосу и частично на левую обочину дороги в селе Бакалы, по которой и шли погибшие.



Напомним, ранее Минтранс Башкирии обязали сделать на этой дороге тротуар.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии суд обязал обустроить тротуар на месте гибели четырех девушек в Бакалинском районе.

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