В Мишкинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими

10:29, 23 дек 2022

ДТП с двумя погибшими произошло в Мишкинском районе утром 23 декабря. На место происшествия выехал руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, сообщил он в своем Телеграм-канале.



По предварительным данным, авария произошла на 124 км дороги Уфа-Янаул. Здесь столкнулись «Опель Астра» и встречный КамАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм.







Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии разыскивается 40-летний мужчина. Отмечается, что мужчине грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ.

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Фото: ГИБДД по Башкирии