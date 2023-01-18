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В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег

В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег

10:24, 18 янв 2023

В башкирском городе Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть полученных денег. Против руководителя учреждения возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве. Об этом 18 января сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.



– Надзорными мероприятиями установлено, что директор школы в период с декабря 2018 года по декабрь 2021 года незаконно начисляла сотрудникам повышенные премии. В последующем по её требованию педагоги перечисляли ей часть полученных выплат, – передали в прокуратуре. – Результатом преступных действий причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс. рублей.


В СК добавили, что за указанный срок директор получила от подчиненных почти 250 тыс. рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений и причастность подозреваемой к аналогичным эпизодам.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецк
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