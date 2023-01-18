ФСБ задержала жителя Абзелиловского района Башкирии, который хранил дома взрывчатку и оружие (ВИДЕО)

12:10, 18 янв 2023

Житель деревни Старобалапаново Старобалапаново Абзелиловского района незаконно хранил дома взрывчатку и основные части пистолета Макарова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.



В ходе обыска у злоумышленника дома нашли и изъяли основные части к огнестрельному оружию и порох, которые он приобрел через интернет для дальнейшего изготовления боевого пистолета.





В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств преступной деятельности.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии за убийство полугодовалой косули задержали магнитогорца.

Читайте также: В Стерлитамаке мужчина сломал человеку нос и проткнул руку отверткой

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ФСБ Башкирии