11:13, 23 янв 2023

В Кушнаренковском районе Башкирии отец бросил двух маленьких детей, у которых в ДТП погибла мать. Суд обязал мужчину выплачивать им алименты. Об этом 23 января сообщила пресс-служба инстанции.







В суд с заявлением обратились органы опеки. В иске чиновники написали, что отец детей, у которых в автоаварии скончалась мать, самоустранился от исполнения родительских обязанностей, материально не содержит несовершеннолетних и не заботится об их здоровье и развитии, а также ведет антисоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Сами дети сейчас являются воспитанниками приюта в Чекмагушевском районе.





Опека попросила суд лишить мужчину родительских обязанностей и взыскать с него алименты. Инстанция удовлетворила иск в полном объеме.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии водитель получил срок за смертельную аварию.

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