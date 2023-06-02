Житель Уфы задушил знакомого и выбросил тело из окна

10:16, 02 июн 2023

В городе Уфа еще одно застолье завершилось трагическим происшествием, о котором сообщили в прокуратуре Башкирии. Инцидент случился в конце 2022 года в квартире, находящейся по улице Левитана.



Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора, в результате чего хозяин жилища нанес своему гостю 12 ударов по различным частям тела, после чего задушил.







После расправы, владелец квартиры спокойно лег спать, словно ничего не произошло, а на следующий день избавился от тела, сбросив его из окна на первом этаже. Через некоторое время убийцу задержали правоохранители.



Суд приговорил мужчину к 9,5 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный