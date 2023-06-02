Житель Уфы задушил знакомого и выбросил тело из окна
10:16, 02 июн 2023
В городе Уфа еще одно застолье завершилось трагическим происшествием, о котором сообщили в прокуратуре Башкирии. Инцидент случился в конце 2022 года в квартире, находящейся по улице Левитана.
Между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вспыхнула ссора, в результате чего хозяин жилища нанес своему гостю 12 ударов по различным частям тела, после чего задушил.
После расправы, владелец квартиры спокойно лег спать, словно ничего не произошло, а на следующий день избавился от тела, сбросив его из окна на первом этаже. Через некоторое время убийцу задержали правоохранители.
Суд приговорил мужчину к 9,5 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.
Автор: Семен Подгорный
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