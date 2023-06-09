В Уфе осудили жителя Бурятии, домогавшегося до школьниц
11:43, 09 июн 2023
В Уфе огласили приговор жителю Бурятии, который домогался до школьниц. 25-летнего злоумышленника задержали в 2022 году в столичном аэропорту.
Согласно материалам дела, преступник совершал насильственные сексуальные действия в отношении 11-летней, 14-летней и двух 13-летних девочек. Один из эпизодов записала камера видеонаблюдения в лифте многоэтажного дома в Уфе.
После изучения записей, полицейские определили личность подозреваемого и объявили его в розыск. Мужчина намеревался скрыться и улететь в Иркутск, а затем перебраться в Улан-Удэ, однако правоохранители схватили его уже в аэропорту столицы Башкортостана.
Подсудимый объяснил свои действия тем, что потерпевшие, по его мнению, выглядели гораздо старше своего возраста и ему "просто понравились".
Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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