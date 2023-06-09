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В Уфе осудили жителя Бурятии, домогавшегося до школьниц

В Уфе осудили жителя Бурятии, домогавшегося до школьниц

11:43, 09 июн 2023

В Уфе огласили приговор жителю Бурятии, который домогался до школьниц. 25-летнего злоумышленника задержали в 2022 году в столичном аэропорту.



Согласно материалам дела, преступник совершал насильственные сексуальные действия в отношении 11-летней, 14-летней и двух 13-летних девочек. Один из эпизодов записала камера видеонаблюдения в лифте многоэтажного дома в Уфе.

После изучения записей, полицейские определили личность подозреваемого и объявили его в розыск. Мужчина намеревался скрыться и улететь в Иркутск, а затем перебраться в Улан-Удэ, однако правоохранители схватили его уже в аэропорту столицы Башкортостана.


Подсудимый объяснил свои действия тем, что потерпевшие, по его мнению, выглядели гораздо старше своего возраста и ему "просто понравились".

Суд приговорил мужчину к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком РБ
Теги: суд преступление
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