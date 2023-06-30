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Житель Уфы сообщил о похищении, чтобы оправдать свое отсутствие на работе

Житель Уфы сообщил о похищении, чтобы оправдать свое отсутствие на работе

22:28, 30 июн 2023

В суде Орджоникидзевского района города Уфа огласили приговор по делу мужчины, который был признан виновным за придуманную историю о похищении. Информацию об этом передали в пресс-центре прокуратуры Башкирии.



В мае текущего года подсудимый ушел в запой на целых 3 дня. В этот промежуток времени он находился у приятелей, а в оправдании своего отсутствия на работе, придумал историю о похищении. Для того, чтобы убедить работодателя, «пострадавший» написал заявление в полицию и предоставил им вещдоки в виде шнурков и полимерного пакета, которые якобы использовались "похитителями".

После проведения проверки правоохранителям удалось раскрыть обман горожанина. Уголовное дело о похищении не было возбуждено, однако завели дело по факту заведомо ложный донос.


В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд
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