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Житель Башкирии зарезал мужчину, чуть не задушил его супругу, а затем напал на полицейских

Житель Башкирии зарезал мужчину, чуть не задушил его супругу, а затем напал на полицейских

23:16, 18 июл 2023

В Уфе жителю Калининского района предъявлено обвинение по факту угрозы убийством, совершенном убийстве, а также в насилии и угрозах в отношении представителей власти. Информацию об этом передали в пресс-центре прокуратуры Башкирии.



По версии следственных органов, в марте минувшего года между обвиняемым, который находился в гостях, и хозяином дома, в ходе употребления спиртных напитков вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Сожительница пострадавшего предприняла попытку вмешаться, и в этот момент преступник бросился на нее с ножом и начал душить.


Женщина смогла вырваться и убежать, и обвиняемый переключился на владельца дома. Он два раза ударил его ножом в область сердца. Несчастный скончался от полученных травм. Преступник скрылся с места преступления. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и, вооружившись доской с гвоздями, угрожал им расправой.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе произошло убийство женщины, соседки по коммунальной квартире.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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