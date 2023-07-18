Житель Башкирии зарезал мужчину, чуть не задушил его супругу, а затем напал на полицейских
23:16, 18 июл 2023
В Уфе жителю Калининского района предъявлено обвинение по факту угрозы убийством, совершенном убийстве, а также в насилии и угрозах в отношении представителей власти. Информацию об этом передали в пресс-центре прокуратуры Башкирии.
По версии следственных органов, в марте минувшего года между обвиняемым, который находился в гостях, и хозяином дома, в ходе употребления спиртных напитков вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Сожительница пострадавшего предприняла попытку вмешаться, и в этот момент преступник бросился на нее с ножом и начал душить.
Женщина смогла вырваться и убежать, и обвиняемый переключился на владельца дома. Он два раза ударил его ножом в область сердца. Несчастный скончался от полученных травм. Преступник скрылся с места преступления. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и, вооружившись доской с гвоздями, угрожал им расправой.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе произошло убийство женщины, соседки по коммунальной квартире.