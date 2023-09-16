В Уфе бывший боец ЧВК «Вагнер» убил сослуживца оформившего кредит на машину

13:41, 16 сен 2023

В Уфе определена мера пресечения для экс-бойца частной военной компании "Вагнер", совершившего убийство. Информацию об этом передали представители суда Кировского района столицы.

"Я не скрывался, активно сотрудничал со следствием и не планирую оказывать давление на кого-либо".

По информации источника, жертвой расправы стал сослуживец подсудимого, оформивший кредит в размере 1,2 млн рублей на приобретение автомобиля. Согласно версии следственных органов, подсудимый совершил убийство из-за денег - жертва была забита камнем и спрятана в лесу. В ходе судебного разбирательства подозреваемый признал свою вину и запросил домашний арест, подчеркнув:

Решением суда преступник будет находиться под стражей до 14 ноября.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Кировского суда Уфы