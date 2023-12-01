Иностранцы пытались сжечь заживо охранника клуба в Уфе

В начале сентября в одном из ночных клубов Уфы произошёл инцидент с участием двух иностранных гостей и охранника заведения. Как стало известно из сообщения прокуратуры Республики Башкортостан, двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались проникнуть в клуб, однако охранник, выполняя свои обязанности по поддержанию порядка, не пустил их внутрь. Это сильно разозлило приезжих гостей, и они решили отомстить мужчине.

Покинув территорию заведения, они отправились на автозаправочную станцию, где приобрели четыре литра бензина, а затем вернулись обратно к клубу. Подкараулив охранника в тёмном переулке, злоумышленники вылили на него бензин и попытались поджечь. Однако мужчина сумел быстро сориентироваться и убежать от нападавших.

После провала своего преступного замысла иностранцы скрылись с места происшествия. Однако спустя некоторое время были задержаны сотрудниками полиции в уфимском аэропорту при попытке срочно покинуть город.

На допросах в полиции и во время следствия подозреваемые категорически отрицали свою причастность к нападению на охранника. Несмотря на это, собранных улик оказалось достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд. Обвиняемым грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Кировского районного суда