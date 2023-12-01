Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Иностранцы пытались сжечь заживо охранника клуба в Уфе

Иностранцы пытались сжечь заживо охранника клуба в Уфе

В начале сентября в одном из ночных клубов Уфы произошёл инцидент с участием двух иностранных гостей и охранника заведения. Как стало известно из сообщения прокуратуры Республики Башкортостан, двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались проникнуть в клуб, однако охранник, выполняя свои обязанности по поддержанию порядка, не пустил их внутрь. Это сильно разозлило приезжих гостей, и они решили отомстить мужчине.

Покинув территорию заведения, они отправились на автозаправочную станцию, где приобрели четыре литра бензина, а затем вернулись обратно к клубу. Подкараулив охранника в тёмном переулке, злоумышленники вылили на него бензин и попытались поджечь. Однако мужчина сумел быстро сориентироваться и убежать от нападавших.

После провала своего преступного замысла иностранцы скрылись с места происшествия. Однако спустя некоторое время были задержаны сотрудниками полиции в уфимском аэропорту при попытке срочно покинуть город.

На допросах в полиции и во время следствия подозреваемые категорически отрицали свою причастность к нападению на охранника. Несмотря на это, собранных улик оказалось достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд. Обвиняемым грозит суровое наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Таксист чудом выжил после нападения грабителей в Башкирии

Читайте также:

Таксист чудом выжил после нападения грабителей в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Кировского районного суда
Теги: Уфа происшествия нападение
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok