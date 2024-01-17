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Стало известно, за что могут арестовать пиарщицу Главы Башкирии Елену Прочаковскую

Стало известно, за что могут арестовать пиарщицу Главы Башкирии Елену Прочаковскую

Скандальная история разворачивается в подмосковном городе Красногорске, где в ближайшие два дня может быть арестована высокопоставленная чиновница из Башкирии Елена Прочаковская. Женщина приехала на допрос из Уфы и тут же оказалась задержана. С декабря прошлого года Прочаковская находилась в статусе обвиняемой по уголовному делу, которое ведут красногорские правоохранители.

По версии следствия, Елена Анатольевна, работая в администрации Красногорска, совершила должностной подлог, причинив бюджету города серьезный ущерб. Шесть лет назад, будучи начальником информационного управления, она устроила на работу в местную мэрию свою приятельницу. Однако выяснилось, что эта женщина просто получала зарплату, но никаких обязанностей не исполняла. Подругу Прочаковской уже осудили за мошенничество. Поэтому у следствия есть все доказательства противоправных действий самой Елены Анатольевны. Её сообщница дала показания в суде о том, как оказалась "подснежником" в красногорской мэрии.

Если красногорские правоохранители убедят судью в том, что на свободе Прочаковская может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей, чиновнице грозит арест на два месяца.

По мнению экспертов, дело Прочаковской, которую считают членом команды главы Башкирии Радия Хабирова, не должно нанести ущерб имиджу башкирского губернатора. Вряд ли Елена Анатольевна советовалась с тогдашним мэром Красногорска Радием Фаритовичем, когда принимала подругу на работу. Это было её личное решение, продиктованное желанием помочь близкому человеку. Насколько виновна чиновница, решит суд.

Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую

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Правоохранители задержали пиарщицу главы Башкирии Елену Прочаковскую
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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