В Башкирии вынесли приговор уфимке, убившей продавщицу «Красного и белого» из-за расставания с подружкой - ВИДЕО

15:20, 21 фев 2024

30-летняя жительница Уфы, Татьяна Насырова, приговорена к 14 годам колонии общего режима за убийство 19-летней сотрудницы магазина «Красное&Белое» Элины Гилязевой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Трагическое событие произошло весной прошлого года. На кадрах с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, было видно, как Насырова наносит Гилязевой удар ножом.

В ходе следствия Насырова пояснила, что совершила преступление, намереваясь попасть в следственный изолятор, где находилась ее знакомая.

Суд, изучив все материалы дела, признал Насырову виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru