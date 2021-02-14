Юниоры из Уфы стали чемпионами России по ледовому спидвею

Уфа | 14 фев 2021 | 18:11

Сегодня, 14 февраля, в городе Шадринске завершилось первенство России среди юниоров по ледовому спидвею, в котором убедительную победу одержали уфимские спортсмены.







Нашу республику представляли Никита Богданов и Никита Тарасов из уфимского Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова.

— Командными достижениями я доволен, а вот сам выступил не так, как планировал, не всё получилось, — поделился в эфире телеканала «Город» из Шадринска уфимец Никита Тарасов.

— К успехам уже стали понемногу привыкать, испытываем гордость за свою команду, наш регион, — сказал в интервью шадринскому телеканалу «Город» Никита Богданов.

На втором месте осталась команда из Тольятти «Мега-Лада», бронзовые медали достались мотогонщикам из Каменска-Уральского.

Победа наших ребят была безоговорочной, школа ледового спидвея в Уфе работает основательно, новые кадры растут и становятся чемпионами.



Ранее сообщалось о том, что жительница Октябрьского Азалия Аминева победила в первенстве России по боксу среди юниорок.





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Фото: Станислав Фиськов, shadrinskinfo / Vk.com