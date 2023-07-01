Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »

Воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попрощался с клубом

Воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попрощался с клубом

19:23, 01 июл 2023

Хоккеист Шакир Мухамадуллин простился с ХК "Салават Юлаев". Он продолжит спортивную карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Мухамадуллин выразил благодарность своему родному клубу и рассказал, как начинал свой путь в уфимском хоккейном клубе на Зорге во Дворце спорта. Игрок подчеркнул, что мечтал когда-то выйти на лед в форме "Салавата Юлаева".

21-летний защитник отправится в США, где будет выступать за команду "Сан-Хосе" в НХЛ, куда он был обменян из "Нью-Джерси".

Читайте также:

Чего ждут от перехода Матвея Гуськова в «Салават Юлаев»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Салават Юлаев
Теги: ХК Салават Юлаев Шакир Мухамадуллин
Читайте также

Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»
Спорт в Башкирии
Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»
Игроков ХК «Салават Юлаев» вместе со сборной России сняли с рейса за пьянство и безмасочный полёт
Происшествия в Башкирии
Игроков ХК «Салават Юлаев» вместе со сборной России сняли с рейса за пьянство и безмасочный полёт
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» подпишет нового вратаря, расставаясь с перспективным игроком
«Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником Игорем Мясищевым
Спорт в Башкирии
«Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником Игорем Мясищевым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: