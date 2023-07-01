Воспитанник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попрощался с клубом
19:23, 01 июл 2023
Хоккеист Шакир Мухамадуллин простился с ХК "Салават Юлаев". Он продолжит спортивную карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Мухамадуллин выразил благодарность своему родному клубу и рассказал, как начинал свой путь в уфимском хоккейном клубе на Зорге во Дворце спорта. Игрок подчеркнул, что мечтал когда-то выйти на лед в форме "Салавата Юлаева".
21-летний защитник отправится в США, где будет выступать за команду "Сан-Хосе" в НХЛ, куда он был обменян из "Нью-Джерси".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Салават Юлаев
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