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Эксперт КХЛ: «Хо-Сэнг не нужен „Салавату Юлаеву“, а предложение о гражданстве — хайп»

Эксперт КХЛ: «Хо-Сэнг не нужен „Салавату Юлаеву“, а предложение о гражданстве — хайп»

23:09, 09 авг 2023

Мнение о вероятном переходе форварда Джоша Хо-Сэнга в «Салават Юлаев» высказал воспитанник уфимской команды Никита Щитов. По словам хоккейного эксперта, подписание данного игрока не является необходимостью для команды.

«В прошлом сезоне он пропустил всю игровую кампанию из-за травмы, и на данный момент неясно, насколько активно он тренируется. Хо-Сэнг не оставил ярких следов в своей игровой истории — не принято доверять зарубежному игроку, который так долго отсутствовал на площадке», — отметил Щитов.

Помимо этого, эксперт настороженно отнесся к идее гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, о предоставлении российского гражданства Хо-Сэнгу, назвав её приколом для публичного обсуждения.

«В последнее время стало популярным бравировать российским гражданством. Знаком с высказываниями как Баширова, так и Кожевникова. Я полагаю, что генеральный директор пытался вызвать интерес болельщиков к команде в межсезонье», — прокомментировал Щитов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Джош Хо-Сэнг Никита Щитов
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