Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны заполнять журнал здоровья

Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны заполнять журнал здоровья

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 0
Рубрика: ---
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны заполнять журнал здоровья

Россияне, которые вернулись из-за границы, должны заполнять на портале Госуслуг журнал здоровья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Причем сделать это надо еще до прохождения паспортного контроля. «Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от Госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии», — цитирует выступление Мишустина RNS на телеканале «Россия 24». Председатель правительства отметил, что вернувшимся россиянам следует заполнить специальную форму на портале Госуслуг. Там гражданам следует указать адрес, где будут проходить карантин.

Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции

Читайте также:

Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции
Информация о таком требовании будет приходить россиянам на мобильные телефоны через смс-уведомления. После этого операторы связи будут следить за гражданами, чтобы они соблюдали условия карантина. В случае нарушения данные будут передаваться полицейским.

Напомним, что в Башкирии из-за коронавируса поликлиники изменили время и систему работы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Как в Башкирии получить больничный лист и пособие по нему, изолированным на карантин гражданам
Здравоохранение
Как в Башкирии получить больничный лист и пособие по нему, изолированным на карантин гражданам
Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
В России в особом порядке будут оплачивать больничный тем, кого отправят на карантин из-за коронавируса
Политика
В России в особом порядке будут оплачивать больничный тем, кого отправят на карантин из-за коронавируса
В Башкирии начнут обход всех, кто прибыл из-за границы
Здравоохранение
В Башкирии начнут обход всех, кто прибыл из-за границы
2 декабря 2019 года - последний срок оплаты имущественных налогов
Общество
2 декабря 2019 года - последний срок оплаты имущественных налогов
В России создадут штаб по коронавирусу
Политика
В России создадут штаб по коронавирусу
Россиян могут обязать переустановить в своих домах электросчетчики
Экономика
Россиян могут обязать переустановить в своих домах электросчетчики
В Башкирии во время выборов депутатов Госсобрания вновь будет действовать система «Мобильный избиратель»
Общество
В Башкирии во время выборов депутатов Госсобрания вновь будет действовать система «Мобильный избиратель»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: