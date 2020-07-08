Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Давлеканово строят два новых детских сада

В Давлеканово строят два новых детских сада

В Давлеканово строят два новых детских сада

| 08 июл 2020 | 19:21

В Давлеканово продолжается строительство двух новых детских садов. Объекты возводятся в рамках нацпроекта "Демография". 



Дошкольные учреждения появятся на ул. Московской (на 110 мест) и на ул. Западной (на 130 мест). В каждом предусмотрены ясельные группы. По проекту здесь будут физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, прачечная, здания обустроят лифтами.

В Давлекановском районе Башкирии состоялось открытие 9-ой Международной аэрокосмической школы

Читайте также:

В Давлекановском районе Башкирии состоялось открытие 9-ой Международной аэрокосмической школы
Как отмечает руководитель подрядной организации ООО "Главспецстрой" Семен Исачкин, строительство идет в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что в Давлекановском районе Башкирии готовится к запуску бассейн. В бассейне идет ремонт, предполагается, что он завершится в начале июля. 
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Администрация Давлекановского района | vk.com
Фото: Администрация Давлекановского района | vk.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: