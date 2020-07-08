В Давлеканово строят два новых детских сада
| 08 июл 2020 | 19:21
В Давлеканово продолжается строительство двух новых детских садов. Объекты возводятся в рамках нацпроекта "Демография".
Дошкольные учреждения появятся на ул. Московской (на 110 мест) и на ул. Западной (на 130 мест). В каждом предусмотрены ясельные группы. По проекту здесь будут физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, прачечная, здания обустроят лифтами.
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Ранее сообщалось, что в Давлекановском районе Башкирии готовится к запуску бассейн. В бассейне идет ремонт, предполагается, что он завершится в начале июля.
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Источник: Администрация Давлекановского района | vk.com
Фото: Администрация Давлекановского района | vk.com
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