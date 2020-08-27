«Уфаводоканал» перешел в новую собственность

Уфа | 27 авг 2020 | 11:15

«Уфаводоканал» перешел из муниципальной собственности в государственную, единственным учредителем предприятия теперь является министерство ЖКХ Башкирии. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на доступные изданию данные ЕГРЮЛ.







Смена форма собственности из МУП в ГУП прошла через посредника – региональное минземимущества. Уставный капитал остается прежним – 1,5 млрд рублей. Сохранил свою должность и директор Артем Чирков, которого назначили в феврале 2020-го.

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Напомним, «Уфаводоканал» в столице Башкирии является монополистом водоснабжения и водоотведения, в ведении предприятия восемь городских водозаборов, а также насосные станции и станции по биологической очистке сточных вод. По данным «КоммерсантЪ», стоимость чистых активов по итогам прошлого года оценивалась в 9,5 млрд рублей.