«Уфаводоканал» перешел в новую собственность

«Уфаводоканал» перешел из муниципальной собственности в государственную, единственным учредителем предприятия теперь является министерство ЖКХ Башкирии. Об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на доступные изданию данные ЕГРЮЛ.
Смена форма собственности из МУП в ГУП прошла через посредника – региональное минземимущества. Уставный капитал остается прежним – 1,5 млрд рублей. Сохранил свою должность и директор Артем Чирков, которого назначили в феврале 2020-го.
Напомним, «Уфаводоканал» в столице Башкирии является монополистом водоснабжения и водоотведения, в ведении предприятия восемь городских водозаборов, а также насосные станции и станции по биологической очистке сточных вод. По данным «КоммерсантЪ», стоимость чистых активов по итогам прошлого года оценивалась в 9,5 млрд рублей. Читать дальше...