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В Башкирии средний размер пенсии составил 17,5 тысячи рублей

В Башкирии средний размер пенсии составил 17,5 тысячи рублей

13:22, 04 фев 2022

Средний размер пенсии по старости в Башкирии после индексации составил 17,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пенсионном фонде по республике.

Проиндексированные выплаты придут автоматически по обычному графику. Их получат более одного миллиона пожилых жителей региона.

«С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. Вместе с пенсией за февраль пенсионеры также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — отметили в учреждении.

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Источник: gorobzor.ru
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