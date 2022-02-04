В Башкирии средний размер пенсии составил 17,5 тысячи рублей

13:22, 04 фев 2022

Средний размер пенсии по старости в Башкирии после индексации составил 17,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пенсионном фонде по республике.







Проиндексированные выплаты придут автоматически по обычному графику. Их получат более одного миллиона пожилых жителей региона.



«С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. Вместе с пенсией за февраль пенсионеры также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%», — отметили в учреждении.

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