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В России вырастут зарплаты работников некоторых профессий

В России вырастут зарплаты работников некоторых профессий

12:13, 20 авг 2023

В РФ планируется повышение заработных плат. Эта мера затронет сотрудников государственных учреждений, не имеющих статус госслужащих. Увеличение зарплат ожидается для комендантов, кассиров, экспедиторов и представителей еще нескольких профессий.

С начала октября текущего года планируется индексировать их доходы на 5,5 процента.

Согласно подписанному российским премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, «с 1 октября 2023 года оклады сотрудников государственных органов, не являющихся госслужащими, увеличатся на 5,5 процента или в 1,055 раза». Данная информация была опубликована ТАСС, со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии средняя зарплата в начале 2023 года составила более 49 тысяч рублей.

Минздрав Башкирии сообщил данные о зарплате медиков

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Автор: i-gazeta.com
Теги: зарплата
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