Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу
Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, внес изменения в Указ о введении режима "повышенной готовности".
Согласно новшествам, теперь ограничен въезд для транспорта в столицу Башкирии, а также другие населенные пункты Башкортостана. Передвигаться по территории республики также стало труднее. Соответствующие изменения Хабиров внес вчера, 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников.
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