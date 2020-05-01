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Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу

Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, внес изменения в Указ о введении режима "повышенной готовности".



Согласно новшествам, теперь ограничен въезд для транспорта в столицу Башкирии, а также другие населенные пункты Башкортостана. Передвигаться по территории республики также стало труднее. Соответствующие изменения Хабиров внес вчера, 30 апреля.

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В документе сказано, что МВД по РБ должно ограничить пропуск всех видов транспорта людей, что въезжают на территорию районов и округов Башкортостана, если они не зарегистрированы в данном населенном пункте. Исключением являются люди со служебными удостоверениями, а также люди, что имеют пропуск или заявления о прерывании режима самоизоляции для поездок на дачу или загородные дома при наличии паспорта.

Ранее сообщалось, что в Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников.

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