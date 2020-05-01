Хабиров своим указом ограничил въезд в Уфу

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, внес изменения в Указ о введении режима "повышенной готовности".







Согласно новшествам, теперь ограничен въезд для транспорта в столицу Башкирии, а также другие населенные пункты Башкортостана. Передвигаться по территории республики также стало труднее. Соответствующие изменения Хабиров внес вчера, 30 апреля.



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