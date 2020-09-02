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В Башкирии депутатам, которые трудятся на общественных началах, помогут сохранить работу

В Башкирии депутатам, которые трудятся на общественных началах, помогут сохранить работу

| 02 сен 2020 | 09:28

В Башкирии парламентарии планируют изменить закон о статусе депутата. Так, согласно документу, законодателей, которые трудятся на общественных началах, не смогут уволить на своей основной работе. Об этом сообщили в Курултае республики.



В пресс-службе Госсобрания Башкирии отметили, что при принятии закона депутатам дадут возможность посвящать своим обязанностям только 6 дней в месяц. В оставшееся время они  могут заниматься своей основной работой.  Известно, что из 110 депутатов 88 не получают зарплату за работу парламентария. По мнению Константина Толкачева, так значительно экономятся бюджетные деньги.

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«Вводимая норма коснется большинства парламентариев. Из 110 депутатов, составляющих по законодательству парламент республики, 88 работают на общественных началах – без отрыва от основного места работы. Это обеспечивает экономию бюджетных средств: по затратам на содержание парламент Башкортостана находится в числе самых экономичных законодательных органов субъектов Российской Федерации. Для успешного совмещения парламентской работы с основной деятельностью депутату необходимы определенные трудовые гарантии. Закон даст депутату возможность шесть дней в месяц заниматься исключительно депутатскими обязанностями», — заявил председатель Курултая Башкирии. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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