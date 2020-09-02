В Башкирии депутатам, которые трудятся на общественных началах, помогут сохранить работу

| 02 сен 2020 | 09:28

В Башкирии парламентарии планируют изменить закон о статусе депутата. Так, согласно документу, законодателей, которые трудятся на общественных началах, не смогут уволить на своей основной работе. Об этом сообщили в Курултае республики.







В пресс-службе Госсобрания Башкирии отметили, что при принятии закона депутатам дадут возможность посвящать своим обязанностям только 6 дней в месяц. В оставшееся время они могут заниматься своей основной работой. Известно, что из 110 депутатов 88 не получают зарплату за работу парламентария. По мнению Константина Толкачева, так значительно экономятся бюджетные деньги.

«Вводимая норма коснется большинства парламентариев. Из 110 депутатов, составляющих по законодательству парламент республики, 88 работают на общественных началах – без отрыва от основного места работы. Это обеспечивает экономию бюджетных средств: по затратам на содержание парламент Башкортостана находится в числе самых экономичных законодательных органов субъектов Российской Федерации. Для успешного совмещения парламентской работы с основной деятельностью депутату необходимы определенные трудовые гарантии. Закон даст депутату возможность шесть дней в месяц заниматься исключительно депутатскими обязанностями», — заявил председатель Курултая Башкирии.

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Фото: newsbash.ru