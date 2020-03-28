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Жители Стерлитамака пожаловались на Элвина Грея за проведение концертов во время карантина

Добавлено: 28.03.20
Просмотров: 10
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Жители Стерлитамака пожаловались на Элвина Грея за проведение концертов во время карантина

В соцсетях появились претензии к певцу, который собрал в Стерлитамаке два концертных зала, в каждом из которых было явно больше 250 человек.



Во одной из групп ВКонтакте анонимный автор выдвинул серьезное обвинение в адрес популярного эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Концерты состоялись в Стерлитамаке 20 и 21 марта, когда уже действовал запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 250 человек. В роликах, опубликованных в соцсетях, видно, что зал полон зрителей, которых там явно больше этого количества.

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Известно, что данный зал вмещает около тысяч человек. Однако это обстоятельство, никак не согласующееся с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, не заставило ни самого артиста и его коллектив, ни организаторов концерта, ни администрацию Стерлитамака отменить мероприятие.

Напомним, что в стационарах республики с подозрением на коронавирус находится 79 человек, из них 13 детей

Источник: mkset.ru
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