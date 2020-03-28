Жители Стерлитамака пожаловались на Элвина Грея за проведение концертов во время карантина

В соцсетях появились претензии к певцу, который собрал в Стерлитамаке два концертных зала, в каждом из которых было явно больше 250 человек.







Во одной из групп ВКонтакте анонимный автор выдвинул серьезное обвинение в адрес популярного эстрадного певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Концерты состоялись в Стерлитамаке 20 и 21 марта, когда уже действовал запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 250 человек. В роликах, опубликованных в соцсетях, видно, что зал полон зрителей, которых там явно больше этого количества.