В Уфе критически не хватает доноров крови

Республиканская станция переливания крови сейчас испытывает дефицит доноров. Люди престали ходить на донацию.







— Сейчас действительно сложилась такая ситуация, что люди перестали сдавать кровь. Городские больницы испытывают большую потребность в ее компонентах. Поэтому мы увеличили время работы центра с 8 утра до трех дня в будни и в субботу. Приглашаем всех здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет к нам на донацию, — рассказал proural Ильнур Сагадиев, заведующий отделом заготовки крови и ее компонентов.



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По словам врача, острого дефицита пока нет, однако они не знают как долго продлится ситуация с коронавирусом и поэтому иметь некий запас биоматериалов необходимо.Каждый, кто хочет сдать кровь может позвонить на республиканскую станцию по телефонуи заявить об этом. Ему на почту придет официальное приглашение, с которым он может приехать на станцию, не нарушая режим самоизоляции.Также можно воспользоваться соцсетями организации. Накануне предполагаемого визита (не позднее 15:00) направить свои данные (полные ФИО, дату рождения и ваш e-mail) в личные сообщения группы VK (vk.com/public175190227), Инстаграм (instagram.com/ya_donor_ufa) или на электронную почту ufa.rspk@doctorrb.ruНапомним, что в Башкирии тем, кто доставляет еду, дадут спецпропуска . Об этом стало известно 1 апреля в ходе брифинга по профилактике C0VID-19.



