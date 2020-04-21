В Белебее шестеро полицейских заломали руки девушке и увели в неизвестном направлении | видео

Достаточно эмоциональное видео было опубликовано в группе «Подслушано Белебей». Судя по названию, инцидент произошел в Белебее.





Очевидцы сняли, как шестеро сотрудников правоохранительных органов задержали девушку, нарушающую, вероятно, по их мнению, режим самоизоляции.

«Не имеют права, что вообще происходит? Очуметь! Их так много, она-то одна! Не стыдно?» — пишут возмущенные пользователи социальных сетей. Кто-то предположил, что полицейским, очевидно, нужно всего лишь выполнять ежедневный план за нарушения режима самоизоляции: «Работа такая».

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