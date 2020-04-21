В Белебее шестеро полицейских заломали руки девушке и увели в неизвестном направлении | видео

При этом никто из сотрудников не соблюдал дистанцию, девушке спустя пару минут заломали руки и увели в неизвестном направлении.
«Не имеют права, что вообще происходит? Очуметь! Их так много, она-то одна! Не стыдно?» — пишут возмущенные пользователи социальных сетей. Кто-то предположил, что полицейским, очевидно, нужно всего лишь выполнять ежедневный план за нарушения режима самоизоляции: «Работа такая».
Позже выяснилось, что женщина была сильно пьяна, на вопрос полицейского, почему она ходит без маски, отвечает, что не больна. Когда горожанку предупреждают, что ей грозит административная ответственность, она и вовсе вовсе хамит, что "сама выпишет предупреждение между ног". На все спокойные увещевания полицейских нетрезвая дама осыпает их нецензурной бранью и даже пытается влезть в драку
Вторая собутыльница сначала просто пытается успокоить свою подругу и увести ее домой, а потом также втягивается в склоку и начинает оскорблять полицейских и нарываться на скандал, так что в итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось вызвать подкрепление и силой увести буйную женщину в отделение.