Роспотребнадзор Башкирии: "Все еще ожидается большой прирост заболевших"

Специалист Роспотребнадзора предупредила жителей о том, что эта история с инфекцией затянется.







Сегодня, 21 апреля, в администрации Уфы состоялось традиционное оперативное совещания под председательством мэра Ульфата Мустафина. На встрече с докладом о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире и стране Галина Пермина, заместитель руководителя Управления Рспотребнадзора РБ. Глава администрации попросил дать прогноз о том, как сложится ситуация с COVID-19. Он оказался неутешительным.

— Прогнозы нашей службы… На последней конференции с руководителем нашего ведомства Анной Попой, она сказала: «Я хочу ошибаться, но мы не можем говорить, что ситуация улучшиться». Все еще ожидается большой прирост заболевших. Необходимо соблюдать все разработанные меры и требования. То, что усилили режим самоизоляции – совершенно правильно сделали. Сейчас расслабляться нельзя. Надо готовиться, что эта история не будет короткой, — ответила Галина Пермина.

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