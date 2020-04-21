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Петицию об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой подписали уже 10 тысяч человек

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Петицию об увольнении главврача РКБ Эльзы Сыртлановой подписали уже 10 тысяч человек

Жители Башкирии продолжают голосовать за увольнение главврача больницы, которая стала главным очагом коронавируса в регионе.

В Башкирии петиция с требованием уволить главврача РКБ имени Куватова Эльзу Сырлтанову продолжает набирать обороты. За первые сутки после создания страницы сбора подписей на федеральном портале change.org, инициативу поддержали около тысячи человек. На сегодняшний день петицию подписали уже почти 10 тысяч человек.



Отметим, что с сегодняшнего дня Эльза Сыртланова покидает свой пост и уходит на двухнедельный карантин. Вместо нее исполняющим обязанности главврача станет бывший главврач Белорецкой ЦРБ Евгений Кустов.

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РКБ имени Куватова стала первым и самым крупным очагом распространения коронавируса. Врачи больницы считали, что причиной этому стало халатное отношение руководства. Из-за этого пришлось все медицинское учреждение закрыть на карантин. Изолированными от внешнего мира оказались более 1000 сотрудников и пациентов.

Следственный комитет республики начал проверку в отношении руководства больницы и массового заражения людей в РКБ. Контролирует ход следственных действий Генпрокуратура России.
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Источник: mkset.ru
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