В Башкирии стартует третья волна раздачи продуктовых наборов нуждающимся жителям

| 16 июл 2020 | 23:36

В Башкирии волонтеры партии "Единая Россия" продолжают оказывать продуктовую помощь нуждающимся жителям. Еще одна волна продуктовой поддержки, третья по счету, пройдет в рамках нового проекта "Карта заботы".







Рустем Ахмадинуров, руководитель республиканского исполкома «Единой России» сообщил, что помощь получат те, кто остро в ней нуждается. В "Карту заботы" непременно войдут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, малообеспеченные семьи и безработные, одинокие пенсионеры, обучающиеся дети-сироты, лица без определенного места жительства и те, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, такую как трагическая гибель кормильца, сгоревшее жилье и другие.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: bashkortostan.er.ru

В третью волну раздадут 1000 продуктовых наборов. Спонсорскую помощь оказали АО "Башкирская содовая компания" и Башпотребсоюз. В набор входят различные крупы, чай, консервы, макаронные изделия, сахар, сгущенка, печенье, кисель и подсолнечное масло.Акция "Продукты Башкортостана. С заботой о вас" проходила в апреле и была призвана помочь жителям Башкирии в связи с пандемией коронавируса. Сейчас помощь будет более адресной.